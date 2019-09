Commisso: “Scudetto con la Fiorentina? Ci proveremo. E con la Juve ce la giochiamo”

Arrivano altre parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, durante l’intervista ai microfoni di Sky Sport: “La gara con la Juve? Mamma mia… Ce la giochiamo, spero! Abbiamo bisogno di tempo perché è una squadra composta da tanti nuovi ragazzi. Obiettivi in campionato? Quello che mi aspetto preferisco non dirlo (ride, ndr). Se facciamo quello che è stato l’anno precedente è un fallimento, ma quali sono le mie ambizioni non lo dico. Vincere uno scudetto con la Fiorentina? Speriamo di vederlo mentre sono in vita. L’ho detto e lo dirò ancora, dateci tempo e ci proveremo. Per avere giocatori importanti bisogna avere incassi, quindi il progetto è a lungo termine, ma vediamo quello che succede”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina