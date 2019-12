Commisso scherza: “Ibrahimovic? Ci sono già io di vecchio alla Fiorentina”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio24 affrontando anche il tema Ibrahimovic: “Razzismo? Non so se è un grande problema o no perché non penso che gli italiani siano razzisti, ma c’è una minoranza che allo stadio fa cose che non devono fare. Io vengo dalla Calabria ed eravamo discriminati in America un po’, ma ce l’ho fatta ed adesso sono diventato quello che sono. Io ero il capitano della squadra della Columbia University e queste cose non le ho mai accettate né su di me né sui miei compagni. Gli italiani non sono razzisti. Quanto sono stato vicino al Milan? Vicinissimo. Lasciamo stare i rossoneri. Ora sono a Firenze, mia moglie mi ha convinto a venire in questa splendida città e ci resterò a vita. Spero di tornare presto nel paese dove sono nato e vedere qual è la situazione oggi. Ribery, Chiesa e Montella? Ribery sta bene e spera di recuperare per domenica, vedremo… Chiesa ho visto il padre, ho visto lui, sono entrambi contenti. Mi reputo più sicuro rispetto al francese che giocherà domenica. Montella ha la mia fiducia, le cose verranno con calma. Fino ad oggi, lo abbiamo detto più di una volta, ha la fiducia mia e della società. I contratti hanno conseguenze per entrambe le parti. Se sto pensando a Ibrahimovic? No, no. Ci sono già io di vecchio qua. Ovviamente scherzo è una battuta”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina