Commisso: ” Sarebbe bello vincere per Barone. Dovremo soffrire, ma vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

La Fiorentina è in trepidante attesa per la finale di Conference League, la seconda consecutiva, contro l’Olympiacos di Mendilibar che si disputerà domani alle 21 nello stadio dell’AEK Atene. Le sei sconfitte nelle ultime sette partite contro avversarie italiane ( solamente una vittoria) non sono un bel biglietto da visita per i greci in vista della finale di domani. Tuttavia i ragazzi di Mendilibar vengono da un periodo piuttosto positivo avendo perso solamente due delle ultime dodici partite ufficiali. Dal canto suo la Fiorentina vuole riscattare la sconfitta nella finale della passata edizione della Conference League contro il West Ham. Di questo e della partita di domani ha parlato Rocco Commisso ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole:

“Siamo tutti nervosi perché l’anno passato si sa com’è finita e vogliamo fare meglio. Si deve soffrire domani, ma è bello quando si soffre e si vince. Sarebbe bello vincere per Barone.. i ragazzi ce la metteranno tutta”

Foto: twitter Fiorentina