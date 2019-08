Commisso: “Ribery? Nessuno in Italia, a parte CR7, ha vinto quanto lui. Su Chiesa…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione dei Principal Sponsor della squadra viola per la stagione 2019/20: “Ho fondato Mediacom nel 1995, che in un certo senso era come la Fiorentina, cioè non veniva considerata un’azienda top nel proprio settore ma oggi in America tutti invidiano Mediacom. Anche allora presi un’azienda in vendita che non faceva successo e ho fatto fortuna, spero di portare fortuna anche alla Fiorentina con i miei investimenti. Chiedo solo tempo. Non faccio promesse, passo dopo passo. La sponsorizzazione è importante anche per Mediacom, che avrà modo di avere il proprio logo sulla maglia della squadra di una delle città più belle del mondo. Qualcuno ha scritto che il contributo di Mediacom sarà di 5 milioni, posso dire che sarà un multiplo di 5, magari 10 o 15 o 20… Comunque la cifra non è ancora definita. Mediacom ha un fatturato di 2 miliardi di dollari ed è andata in costante crescita. Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando… Nessuno in Italia, a parte Ronaldo, ha vinto quanto lui. Forse qualcuno della Juve, ma lasciamola stare (ride, ndr). “La conferma di Chiesa una promessa mantenuta? Sì è vero. Lo avevo promesso ad un ragazzino dell’ospedale Meyer e l’ho fatto”.

Foto: Twitter ufficiale