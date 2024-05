Commisso: “Questa finale è per Barone. Sono molto orgoglioso di questa Fiorentina”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato ai microfoni di SkySport, ha parlato così della sfida contro l’Olympiacos: “Voglio salutare i tifosi al Franchi e al Viola Park. Molto orgoglioso di essere qui con questa squadra. Ci sono molti tifosi dell’Olympiacos. Spero che i ragazzi ce la facciano a vincere. Ho parlato ad uno ad uno oggi e ieri a tutta la squadra. I miei giocatori non li ho mai criticati e nemmeno Italiano. Sono tutti motivati. Questa partita è per Joe? Povero Joe. L’abbiamo perso tre mesi fa. Questa è per Joe. Dove mi auguro di portare la Fiorentina? Speriamo di vincere stasera e dopo vediamo”.

Foto: Twitter Fiorentina