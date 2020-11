Commisso punge: “I miei soldi sono veri. Non farò come Li al Milan”

Rocco Commisso senza troppi giri di parole nel corso del suo intervento su Lady Radio. “Con me presidente nessuno deve preoccuparsi che la Fiorentina possa fallire. Non farò certo le stupidaggini come mister Li al Milan, i soldi della Mediacom sono soldi veri. Senza ricavi non saremo in grado di competere con chi ha 400-500 milioni di ricavi a stagione. Di sicuro io non posso mettere 50 o 100 milioni ogni anno”.

Foto: twitter fiorentina