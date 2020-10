Commisso: «Non sono inferiore ai proprietari di Arsenal e Liverpool, ma loro hanno stadi moderni»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, continua a battere sulla questione stadio. Il numero uno viola ha rilasciato un’intervista al portale Offthepitch.com lanciando nuovi significativi messaggi. «Non mi sento secondo a nessuno – ha detto -. I proprietari americani che gestiscono Manchester United, Arsenal e Liverpool non hanno necessariamente più risorse finanziarie di me. Cosa hanno loro che io non ho? Hanno stadi nuovi e moderni che li aiutano a generare entrate maggiori rispetto alla Fiorentina. Non sono venuto qui per fare soldi, ma sarei triste se continuassi a perderne molti ogni anno».

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina