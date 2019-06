Commisso: “Non faccio promesse che non posso mantenere. Chiesa? Farò di tutto per trattenerlo”

Dopo aver chiuso l’affare a Milano, Rocco Commisso è arrivato a Firenze accolto dai tifosi viola. In attesa di incontrare il sindaco della città, Dario Nardella, il magnate italo-americano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media presenti: “Sono qui per spendere (ride, ndr)! Spero che sarò accettato come un Rocco qualunque. Come ho detto in aeroporto, non mi piace fare promesse che non posso mantenere. Spero di portare Firenze a risultati migliori degli ultimi due anni. Allenatore? Non si sa. Risposte specifiche non le darò sono arrivato oggi. Datemi un pochino di tempo, fatemi imparare un po’ come funziona e poi vi dirò tutto. Chiesa? Farà di tutto per trattenerlo”.

Foto: Esperia Tv