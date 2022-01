Commisso: “Non c’è nessun presidente come me in Italia. La burocrazia mi sta facendo impazzire”

Attraverso un’intervista al Financial Times Magazine, Rocco Commisso ha parlato di diverse questioni, ad esempio del confronto con gli altri presidenti di club italiani: “Chi altri ha fatto quel che ho fatto io? Non il nipote ma il nonno degli Agnelli. Non Gordon Singer al Milan, non quel ragazzo a Suning. Sono soldi di altra gente, ok? Non c’è nessuno come me in Italia. In questo paese la schifosa burocrazia mi sta facendo diventare pazzo. Vlahovic? Stiamo considerando cosa fare”.

FOTO: Twitter Fiorentina