Commisso: “Montella? Sarà valutato giorno per giorno. Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso”

Dopo le parole del direttore sportivo, Daniele Pradé, anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto in zona mista nel dopogara di Torino: “Fiducia massima a Montella? Sono parole grosse, vediamo giorno dopo giorno. Ora c’è da valutare come giocheremo contro l’Inter, speriamo in una bella partita. Io ora devo ripartire e non ho parlato ancora con la squadra, lo farò in treno. Sono arrabbiato con tutti: con me stesso anche. Sono qui per vedere delle belle partite, mi aspettavo un’altra cosa“.

La classifica

“La classifica fa paura? Mancano quattro partite al giro di boa del campionato. Noi dobbiamo arrivare a 22 punti per essere abbastanza contenti. Non dobbiamo andare in Champions, ma restare in Serie A. Sarà un fallimento enorme arrivare dove siamo arrivati lo scorso anno. Mi aspetto molto di più. Magari non l’Europa, ma almeno una salvezza tranquilla. Il mercato può aiutare? Sì, ora ne parleremo. Dobbiamo vedere cosa potrà aiutare la squadra di più”.

Foto: Twitter Fiorentina