Commisso: “Montella farà benissimo con la Fiorentina”

Il neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana a proposito della conferma di Vincenzo Montella sulla panchina Viola: “Farà benissimo alla Fiorentina. Lui è già stato qui ed ha registrato successi importanti. L’esperienza degli ultimi mesi sarà fondamentale per i prossimi successi. Batistuta in società? Non lo so ancora, non posso fare promesse che non sono in grado di mantenere”.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina