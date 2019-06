Commisso: “Mercato? Non siamo in ritardo. Serve pazienza”

Il neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono state bellissime giornate. Io ci metterò tutto, non solo i soldi, anche il cuore. Un incontro con Montella negli Stati Uniti? Può darsi di sì, come può darsi di no, non confermo niente. Pradè? Non dico nulla, può darsi che sia lui oppure no. Abbiamo confermato due avvocati e ci saranno altre conferme. Non sono venuto per licenziare ma per aiutare e crescere. La tournée negli USA della Fiorentina è importante per il brand e per me. L’annuncio a sorpresa è che finiremo a New York. Mercato in ritardo? No, è successo quello che è successo e i tifosi si devono accontentare. O restavano con la vecchia proprietà o rischiavamo di metterci tre mesi. Ci abbiamo messo solo due settimane, serve pazienza”.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina