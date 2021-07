Commisso: “Mendes rappresentava Oliveira, Gattuso ed il Porto. Questo è inaccettabile”

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato al podcast ufficiale dei viola dell’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, ufficializzato ieri. Spazio anche alla vicenda Gattuso e l’operazione Sergio Oliveira:

Su Gattuso che si può dire?

“Mi spiace, per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare quello che è avvenuto con Gattuso. Se i suoi avvocati vogliono sedersi con i nostri ed eliminare la clausola di riservatezza, non avrei alcun problema. Vorrei dare modo a Gattuso di dare la sua versione dei fatti, così poi la Fiorentina potrà dare la sua”.

Com’è il suo rapporto con i procuratori?

“Gli voglio bene, voglio che facciano molti soldi, ma ci sono problemi seri sulle modalità in cui questo mondo è stato formato, accettato e va avanti. Ci sono molti conflitti di interesse, che in un posto come l’America non sarebbero accettati. Vi faccio un esempio, relativo al caso di Sergio Oliveira: il suo agente rappresentava il Porto, il calciatore e l’allenatore Gattuso. Questo sicuramente non è accettabile, che io debba negoziare in una situazione del genere non mi sembra accettabile. Anche se i costi erano giusti. Bisogna fare qualcosa. Non voglio dire che tutti i procuratori sono uguali, ma è il sistema che si deve aggiustare: non si possono prendere soldi da tutte le parti. Sia a vendere che a comprare si danno soldi ai procuratori, la Fiorentina ha pagato molti molti soldi. Dobbiamo guardarci le spalle e pensare a come vogliamo andare avanti in futuro, sul mercato e sulle relazioni con i procuratori”.

Foto: Twitter Fiorentina