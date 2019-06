Commisso: “La Fiorentina mi ha fatto venire la pelle d’oca. Sul nuovo stadio…”

“Sono diverso da Saputo, Zhang, Singer e Pallotta, io sono nato in Italia”. Queste le parole del neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata a Espn.com. “Il nuovo stadio? Vedremo”, ha continuato l’imprenditore italo-americano, “Ho 69 anni, non posso aspettare altre dieci. Il compito del Comune è spianarmi la strada: voglio dare a Firenze un impianto migliore e spero di riuscirci in tre anni. Firenze città esigente? Si, lo è anche New York. Posso assicurare che non farò come il Signor Li al Milan. La Fiorentina mi ha accolto a braccia aperte facendomi venire la pelle d’oca”.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina