Commisso: “Il futuro di Chiesa? Non voglio che diventi il mio Baggio. Sull’allenatore…”

“Non posso ancora dare una risposta precisa a proposito del tecnico. So che Montella è in India, non posso parlarci. Vi chiedo del tempo, all’inizio siamo stati velocissimi”. Queste le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb del neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha parlato davanti alla stampa nella conferenza tenutasi poco fa all’Artemio Franchi. “Berlusconi per vendere la società ha impiegato due anni, io in due mesi ho acquistato la Fiorentina”, ha continuato l’imprenditore italo-americano, “Posso solo dire che oggi ho parlato coi dipendenti e in vita mia non ho mai licenziato nessuno. Io sono qua per imparare, non per comandare. Chiesa? L’intenzione è quella di tenerlo almeno quest’anno. Mi hanno assicurato che non ci sia niente di firmato, non voglio che diventi il mio Baggio…”, ha chiuso Commisso, facendo riferimento alla cessione dell’ex giocatore della Viola alla Juventus.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina