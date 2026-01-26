Commisso, il figlio Joseph e la moglie Catherine: “Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina”

26/01/2026 | 20:10:40

Durante la messa in suffragio di Rocco Commisso, il figlio Joseph ha parlato durante la cerimonia ribadendo la volontà di portare avanti l’impegno con la Fiorentina: “Mio padre avrebbe voluto salutare Firenze — la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore. Questa sera lo facciamo noi — e gli facciamo anche una promessa: porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E voglio che lo sappiate: sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina — con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan — e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club — continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore. Grazie, Firenze, per l’amore che avete dimostrato alla nostra famiglia. Il vostro amore per mio padre è il più grande onore di tutti. Vi voglio bene”. Al messaggio di Joseph si è unito quello della madre Catherine, vedova di Commisso: “Nella sua vita ha fatto così tante cose che riuscire a portare avanti senza di lui tutte le sue attività sarà uno sforzo molto grande ma io e la mia famiglia e le persone che sono a noi vicine, continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore”.

Foto: Twitter Fiorentina