Commisso: “Il centro sportivo è il mio regalo ai fiorentini. Sarà un posto speciale dove far crescere i nostri talenti”

Rocco Commisso, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. A seguire le dichiarazioni: “Stupenda e storica prima volta che possiamo dire che tutti saranno insieme: le donne, i piccoli, i più piccoli e la prima squadra. Ci sarà tutto lì dentro: se vogliono dormire, se vogliono giocare, se vogliono mangiare, se devono andare in piscina, fare fisioterapia… In più ci sarà la sede della Fiorentina sia gli uffici. Oggi ci sono uffici nello stadio, nel centro sportivo, ma vogliamo essere tutti vicini e tutti insieme e questo è un investimento, il mio regalo per i fiorentini e per la città di Bagno a Ripoli per dare alla Fiorentina una cosa che resterà con lei per sempre. Quello che abbiamo mostrato oggi è solo un concetto preliminare, dobbiamo ancora farlo e finirlo, ma l’intenzione è quella di farlo bello, anche perché sarà il più grande d’Italia: sarà bello”.

| 🗣️ | Rocco Commisso "Sarà un posto bellissimo e unico dove crescere i nostri talenti delle squadre maschili e femminili. Il mio regalo ai fiorentini per il #ThanksgivingDay ". #ForzaViola pic.twitter.com/1yYfIsHIwf — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 28, 2019

Foto: Fiorentina Twitter