Commisso: “Il calcio mi ha aiutato a raggiungere tanti obiettivi. Fiorentina? Il 7 giugno un giorno fantastico”

Rocco Commisso, attraverso il profilo Facebook della Fiorentina, ha ringraziato per l’assegnazione del “Patrimonio Italiano Award”. Queste le sue dichiarazioni: “Il calcio ed il mio amore per esso mi ha aiutato a raggiungere quello che ho oggi. L’ho imparato a Marina Gioiosa Ionica in Calabria dove a 7 o 8 anni giocavo davanti alla stazione in inverno e in spiaggia d’estate. Adesso dopo 57 anni è il mio turno di rendere al mio paese, l’Italia, quello che il calcio ha dato a me ed ho comprato la Fiorentina. È stato un giorno fantastico il 7 giugno quando sono entrato dentro al Franchi, emozioni che non ho mai vissuto in vita mia: loro mi hanno accettato per quello che sono, il semplice Rocco che prima di essere padrone era un semplice calciatore e un grandissimo tifoso del calcio ed ora della mia Fiorentina. Spero di ricambiare tutto l’affetto dimostrato a me e alla mia famiglia con qualche trofeo speriamo nel prossimo futuro. Grazie Firenze, grazie Patrimonio Italiano, presto ci rivedremo nella mia Italia”.

Foto: Fiorentina Twitter