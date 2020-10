Commisso: “Iachini non lo mando via. Senza i 3 punti col Napoli saremmo davanti alla Juve”

Intervistato da Radio 1 Rai, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha analizzato diversi temi inerenti questa prima parte di stagione, parlando di Iachini, del mercato, del Covid e di altre curiosità.

Queste le sue parole: “Iachini? Mi chiedete sempre di Iachini. Ieri ha vinto, si è visto un miglioramento, perchè devo mandarlo via? Stiamo facendo abbastanza bene, ci sono state un paio di partite difficili ma Iachini ha la mia fiducia. Non dimentichiamo che la Juve senza i 3 punti avuti a tavolino con il Napoli sarebbe dietro di noi e mica si parla di cacciare Pirlo? Sul mercato non sono mai intervenuto, Callejon è una scelta del mister, solo su Amrabat ni sono raccomandato, perchè l’ho visto giocare e mi era piaciuto. Per il resto tutto lavoro di Pradè, in collaborazione con il mister”.

Sul Covid: “E’ una piaga. La Fiorentina ha perso molto più di quello che avevamo programmato. I soldi in america sono gestiti in maniera diversa. In NBA è stata fatta la bolla a Disneyworld e la cosa fondamentale è stata quella di garantire ai tifosi la visione delle partite in televisione. Tra universitari e sport professionisti in USA vengono pagati 18 miliardi di dollari dalle tv. Il salary cap è un altro tassello molto importante per evitare i fallimenti”.

Sulla Roma: “Un derby americano? Diciamo di si. Spero di poter assistere alla partita, le ultime due partite contro la Roma abbiamo sofferto e il 4-1 dello scorso anno coincise con l’esonero di Montella. Spero di fare meglio domenica”.

Foto: Twitter Fiorentina