Commisso: “Iachini duro come me. Mercato? Vogliamo rinforzare la rosa”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai cronisti presenti davanti al centro sportivo del club viola: “Per domani mi aspetto un regalo. Che cosa? Punti. Cosa mi ha colpito di Iachini? La grinta. È forte, duro. E il fatto che abbia allenato i ragazzi in questo modo mi piace. È come me, tipico come era Rocco. Chiesa? L’ho visto sorridente. Vediamo che succede. Io sono contento della squadra e di lui. Mercato? Devo parlare con i miei, però c’è l’intenzione di fare qualche cosa per rinforzare la squadra. Ancora non posso dire nulla”, ha chiuso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina