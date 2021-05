Commisso: “Ho intenzione di tenere Vlahovic, nessun incontro per il rinnovo nelle ultime settimane”

In conferenza stampa, Rocco Commisso, ha parlato del futuro della Fiorentina: “Ci sono tanti giornalisti che hanno criticato Vlahovic all’inizio della stagione. Io ho visto Vlahovic quando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Ho intenzione di tenerlo. La colpa dei giornalisti è quella di aver massacrato Iachini e con le ingiurie di cappellino e “gioca gioca”. Sono state scritte cose indegne sulla mia famiglia, sulla squadra e su persone che lavorano alla Fiorentina. Il piano di rilancio è come il primo giorno che sono venuto qui. Vogliamo fare il meglio possibile con le possibilità finanziarie che abbiamo”.

Sui progetti: “Il mio sogno? I sogni sono una cosa e la realtà è un altro. Non ho mai disatteso una promessa. Se ho fatto una promessa che non ho mantenuto, ditelo oggi. Il sogno è un’altra cosa. Credevo che avevamo una squadra più forte dell’anno passato. I risultati non sono arrivati e per questo siamo a destra e non a sinistra. Ci abbiamo lavorato e ho fatto tutto quello che potevo fare una squadra completa. Ci sono stati degli errori: siamo dove siamo, pur avendo speso tanti soldi. Dovremo ragionare in società per fare meglio in futuro. Ho messo 82 milioni di soldi veri”.

Foto: Esperia Tv