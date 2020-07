Commisso: “Grande prestazione di Chiesa. Grazie ai tifosi che ci seguono sempre”

Intervenuto ai microfoni ufficiali, il patron della Fiorentina Commisso ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Lecce dando una spinta alla classifica in vista della salvezza. “”Stasera ho rivisto la Fiorentina che mi piace, una squadra unita, compatta, che ha lottato su ogni palla ed ha vinto una partita fondamentale su un campo non facile e contro un avversario che oggi si giocava molto. Complimenti a Chiesa per la grande prestazione coronata da un gol ed un assist ma soprattutto complimenti a tutti i ragazzi per come hanno interpretato la partita ed al mister Iachini per come l’ha preparata. Questa vittoria è per tutto il popolo viola che ci segue e l’ha dimostrato ancora una volta, anche in Puglia. Ora la testa deve essere rivolta al Torino sperando di poter tornare a gioire anche a Firenze”.