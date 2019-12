Commisso: “Gattuso? La sua grinta mi piace, ma per ora fiducia a Montella”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, durante un’intervista ai microfoni di Rai 2 ha parlato anche del futuro di Montella e di Gattuso: “Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia. Gattuso? E’ calabrese come me, grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai. Chiesa? Ho parlato con suo padre Enrico, si vedrà in futuro quello che si deve fare. Il mio obiettivo è di tenerlo per sempre, almeno fino alla fine dell’anno, ma dopo si deve vedere anche cosa vuole fare lui e accontentarlo se vuole andare via, ma questo non è un argomento per oggi. Credo che fino alla fine dell’anno sarà della Fiorentina”, ha chiuso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina