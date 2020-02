Commisso: “Firenze e la Fiorentina meritano rispetto. Gravina è stato molto gentile”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato alla stampa a margine della premiazione per la Panchina d’Oro dopo aver incontrato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

“Ho incontrato il presidente Gravina, è stato molto gentile con noi. Non ho mai detto niente prima di ieri: ma dopo Napoli, anche se abbiamo vinto, Genoa, Inter e Juventus sono scoppiato. Forse dovevo farlo un po’ prima. Voglio bene al calcio italiano, ma la Fiorentina deve essere rispettata: non voglio favori da nessuno ma solo quello che meritiamo, come società e come città di Firenze”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina