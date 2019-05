Commisso: “Fiorentina? Non posso dare conferme o smentite. Sarei l’unico proprietario americano nato in Italia”

L’articolo del New York Times di ieri non è passato inosservato. L’indiscrezione made in USA che vede la Fiorentina ceduta a Rocco Commisso, imprenditore italo-americano proprietario dei New York Cosmos e fondatore di Mediacom, ha suscitato non poco clamore. Contattato dal Corriere Fiorentino ha risposto così alle domande sull’imminente acquisizione della squadra toscana: “Non posso dare nessuna conferma, né in positivo né in negativo. Non posso rispondere. Posso solo dire una cosa: sono l’unico che ha acquistato in Italia che è nato in Italia. Io sono nato in Italia e poi venuto negli Stati Uniti. Conosco bene la Fiorentina conosco Hamrin e Batistuta. Sono più italiano di qualunque persona al mondo. Intanto auguro alla Fiorentina un in bocca al lupo per la partita di domenica. Ho seguito tutto il campionato italiano, come fanno tantissimi qui in America. Se tifo ancora Juve? Chiunque crescendo diventa tifoso, e lo sono ancora. Ma in particolar modo sostengo la Nazionale italiana: impazzisco quando gioca”.

Foto: Esperia Tv