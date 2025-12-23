Commisso-Ferrari, patto di ferro. E carta bianca sulla scelta Paratici

23/12/2025 | 09:15:02

La Fiorentina vuole ripartire. E la vittoria contro l’Udinese è un primo passo verso la normalità. Sono state dette tante cose sul direttore generale Alessandro Ferrari, non tutte appropriate e con giornalisti-tifosi che distribuivano consigli a casaccio. C’è stato addirittura chi dava consigli per gli acquisti, chi ha sbandierato ai quattro venti di aver chiesto a Claudio Ranieri di tornare sulla panchina viola, classica mania di protagonismo da parte di operatori dell’informazione che lascia il ruolo di cronista-editorialista per diventare dirigente. Su Ferrari possiamo dire che il patto con Commisso è di ferro, la stima è profonda, la carta bianca anche. E la scelta Paratici, ormai imminente, è la logica conseguenza, senza fare troppa confusione sui ruoli. Anzi, distinguendo sempre tra chi decide davvero e chi appartiene al gruppo di lavoro. Ferrari resta il principale punto di riferimento di Commisso, con poteri intatti e forse rafforzati in questo periodo complicato.

Foto: Twitter Fiorentina