Commisso è a Milano: “Fiorentina? Non è il momento di parlarne”

Fiorentina-Commisso: la trattativa entra nel vivo. L’imprenditore proprietario dei New York Cosmos e fondatore di Mediacom è sbarcato poco fa a Milano. Dopo le indiscrezioni avanzate dal New York Times a proposito della possibile acquisizione della società viola da parte di Rocco Commisso e l’avvistamento di Joe Barone, suo uomo di fiducia, sulle tribune del Franchi in occasione del match tra i viola e il Genoa, la svolta societaria della viola è un argomento passato all’ordine del giorno del club in occasione del Cda convocato il 31 maggio scorso. Commisso potrebbe pertanto essere giunto in Italia per chiudere di persona la trattativa con i Della Valle. “Non è il momento di parlare”, ha dichiarato l’italo-americano davanti ai giornalisti che lo hanno accolto in serata in aeroporto. Si attendono dunque aggiornamenti a proposito della trattativa che porterebbe al cambio di proprietà della Fiorentina. L’arrivo di Commisso potrebbe costituire la tanto attesa svolta nella vicenda…

Foto: Esperia Tv