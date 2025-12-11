Commisso: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, stiamo pensando a come risarcirli dopo Reggio Emilia”

Nel corso dell’intervista concessa a La Nazione, Rocco Commisso si è scusato con i tifosi per il periodo: “Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia. Non dimenticherò tutto questo affetto e anche a livello di club stiamo pensando a tutte le soluzioni possibili per venire incontro a chi ama davvero la Fiorentina. Che siano prezzi ribassati allo stadio, come contro il Verona, o l’idea di poter aprire un allenamento al Viola Park per raccogliere tutto il calore dei nostri sostenitori. Il messaggio più semplice che voglio dire ai nostri tifosi è che mi mancate: state vicino alla squadra, mi raccomando”.

Foto: Twitter Fiorentina