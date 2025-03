Commisso: “Difenderò sempre Palladino. Kean? Pochi umani come lui”

Rocco Commisso ha parlato poco prima della finale tra Fiorentina e Genoa per la Viareggio Cup. “La partita con l’Atalanta è stata molto emozionante. Ho detto che avrei parlato prima delle ultime partite, le hanno vinte tutte e sono molto contento di questo. Ho sempre difeso Palladino e ancora lo difenderò. Credo nella Champions, come ho sempre detto voglio fate meglio dello scorso anno. Kean? Ci sono pochi umani come lui, che gol che ha fatto… Io sono contento anche per aver vinto 1-0, adesso vediamo cosa faremo contro il Milan”.

Foto: Fiorentina twitter