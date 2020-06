Commisso confessa: “Iachini ha avuto il Coronavirus. Ha tutto il mio supporto”

Sempre durante la conferenza stampa in diretta dagli USA, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha anche parlato di Beppe Iachini, confessando che il tecnico viola ha contratto il Coronavirus: “È un grande lavoratore, anche lui è stato malato. Ha avuto il Coronavirus, non lo sapevo e ha tutto il mio supporto. Futuro? Lui come la squadra devono far felici me, la città e loro stessi. Quindi niente scherzi di classifica. Restiamo in Serie A ed andiamo avanti il più possibile. Abbiamo riconfermato Pradè, era la decisione giusta, lo ringrazio per quanto ha fatto. Il mercato dopo questa pandemia sarà differente. E non so nemmeno io come.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentina