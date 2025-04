Commisso conferma: “De Gea campione, può fare qualche altro anno con noi”

Non c’erano molti dubbi, è arrivata anche la conferma di Rocco Commisso ai microfoni del TGR Rai Toscana. Il riferimento è a De Gea, clamorosa sorpresa che vi abbiamo raccontato la scorsa estate. Così il numero uno della Fiorentina: “La Conference? C’è il ritorno da giocare in casa. Io ho visto in grandissimo De Gea, un campione e si vede. Lo hanno mandato via e noi lo abbiamo preso. È ancora giovane, può fare qualche anno con noi”. E su Gudmundsson: “Ha una situazione particolare in Islanda a livello giudiziario. Ma speriamo di poterlo tenere”. Un passaggio anche su Palladino: “Lui sa che gli voglio bene, sta facendo un grandissimo lavoro. Gli abbiamo preso buoni giocatori a gennaio, è possibile che arrivi più in alto del settimo posto”.

Foto: Fiorentina twitter