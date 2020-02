Commisso: “Con me bisogna parlare in inglese ma certi commenti non mi sono piaciuti”

Dopo la sconfitta patita contro l’Atalanta, il presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport dimostrando di non aver gradito alcune dichiarazioni del recente passato.

“Troppi commenti su Sky da ex calciatori che non mi sono piaciuti: lasciatemi stare se no poi facciamo un confronto. Sky è anche degli americani. Io l’italiano non lo parlo bene come voi altri, con me bisogna parlare in inglese”.

Foto: Esperia Tv