Commisso: “Con la Juve lezione di forza e coraggio. Ribery? Ha fatto meglio di CR7”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine della partita della Primavera viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Porto un po’ di fortuna visto? Ora ritornerò, visto che avevo detto che se non si fosse vinto non sarei più tornato, ricordate? Il pareggio con la Juve? Ai ragazzi vanno fatte le congratulazioni, io ho portato in hotel Ribery -riporta firenzeviola – Con lui abbiamo parlato di cuore, cuore, cuore. Ieri abbiamo dato una lezione di coraggio, di forza e di gioco visti i 10 corner per noi. C’è stata anche un po’ di sfortuna ma il risultato arriverà, voi mi state dando tempo e vedrete che arriverà qualcosa di buono. Rispetto dei tifosi grazie a me? No, non hanno seguito me, loro sono così. Quella era una piccolissima percentuale, meno dello 0.001, e quelli non li voglio vedere. Ma i tifosi viola sono stati eccezionali e noi lavoriamo per loro. Ribery operazione di marketing? Macché, lui aiuta immensamente la nostra squadra, io lo vedo com’è fatto e i consigli che dà agli altri e ieri ha fatto meglio di Ronaldo”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina