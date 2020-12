Commisso: “Complimenti alla Fiorentina Femminile, ci avete creduto fino alla fine. Una bella soddisfazione”

l presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto complimentarsi con le ragazze di Antonio Cincotta per il passaggio del turno in Women’s Champions League di questo pomeriggio arrivato grazie al gol allo scadere di Sabatino sul campo dello Slavia Praga. Queste le sue parole riportate dal Twitter ufficiale Viola:

“Brave ragazze. Ci avete creduto fino alla fine e non avete mai mollato. Così si fa, bisogna sempre crederci fino in fondo. Una bella soddisfazione, fate buon rientro”.

Foto: Esperia Tv