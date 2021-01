Commisso: “Ci mancano molto i tifosi, sono i numeri uno”

In una intervista rilasciata ai media della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha parlato del momento della Fiorentina: “Mi mancavano molto lo stadio e la squadra. Mi fa piacere stare vicino ai ragazzi. I tifosi? Vedo che oggi ce ne sono pochi fuori dallo stadio, è un peccato che i ragazzi non possano aiutare la squadra come dovrebbe essere qui. I tifosi fiorentini sono i numeri uno e di sicuro ci mancano molto, a me quanto alla squadra”.

Foto: Twitter Fiorentina