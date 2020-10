Commisso: “Chiesa è storia passata. Fiorentina in Europa? Non faccio promesse”

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Rtv38 e ha fatto il bilancio del primo suo anno in Viola, con qualche autocritica. Ed è tornato su Federico Chiesa:

“Il primo anno qui? Ci sono stati alcuni momenti belli, altri meno. Errori? Non accetto la critica sul fatto che Chiesa, secondo alcuni, sarebbe stato da vendere un anno fa. Ma abbiamo sbagliato su Montella. Sono venuto qui il 6 giugno e abbiamo preso Daniele Pradè. Mi piace dare opportunità alla gente, è un mio principio e non voglio rovinare la carriera a nessuno. Vincenzo fece benissimo 3-4 anni fa, ma con noi non ha fatto bene. Il suo contratto di tre anni forse è stato il più grosso sbaglio fatto. Le cose non sono andate come volevo io, ma la decisione in quel momento non è stata sbagliata. Il mio problema non sono i soldi, ma non li voglio buttare via.

Chiesa? Ormai è una storia passata. Sono deluso per come si è comportato, perché non ho ricevuto alcuna chiamata da lui. Abbiamo dovuto inviare i documenti a Coverciano perché non voleva salutarci. Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli vendendo un giocatore in più anni (ride, ndr).

Iachini? È giusto dare l’opportunità a Beppe, che ha fatto bene, e a qualsiasi altra persona della Fiorentina. Obiettivo Europa? Io non dirò mai bugie e non farò mai promesse che non posso mantenere. Castrovilli? Contiamo molto su di lui e spero che possa restare con noi anche nei prossimi anni”.

Foto: Twitter Fiorentina