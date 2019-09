Commisso: “Avete visto Ribery? Abbiamo giocato meglio della Juventus”

La Fiorentina mette in difficoltà la Juventus e la frena sullo 0-0 nel primo anticipo di questa terza giornata di Serie A. Per Rocco Commisso, presidente viola, non c’è però dubbio su chi abbia fatto meglio. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport nel post-gara: “Sono contentissimo, è stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore. Avete visto quel 36enne di Ribery? Ha giocato benissimo, meglio di Cristiano Ronaldo. E i nostri italiani, Chiesa e Castrovilli? Avevo detto che se avessimo perso oggi non sarei più venuto allo stadio. Mi hanno aiutato a tornare. Io la vedo così. Abbiamo pareggiato 0-0. La Juve ha milioni e milioni in giocatori, noi solo cinquanta. Per la logica, noi avremmo dovuto perdere, quindi siamo stati meglio di loro. È relativo, in base agli investimenti fatti e il risultato ottenuto. Se mi date tempo, voglio vincere qualcosa. Guardate quanto abbiamo fatto negli ultimi due mesi: abbiamo battuto il record di abbonamenti degli ultimi 20 anni, abbiamo ricostruito una squadra e portato giocatori come Ribery, che ha onorato la sua carriera e la sua storia giocando una grande partita. Se ci date tempo, un giorno di questi vinceremo. Arriverà il momento, dateci tempo. Ne sono sicuro“.

Foto: twitter Fiorentina