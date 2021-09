Commisso: “Aspetto che il procuratore di Vlahovic venga qui per trattare. Sono infastidito”

Rocco Commisso ha parlato a margine dell’evento di Coverciano per il Premio Nereo Rocco rilasciando dichiarazioni molto importanti anche sul rinnovo di Vlahovic: “Ho parlato con Dusan e lui mi dice che deve pensare solo al calcio e che devo parlare con il procuratore. Ho parlato con il procuratore e mi dice che bisogna parlare con Dusan. Noi qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio. Che il procuratore venga qui a trattare con noi, perché Vlahovic è giusto si concentri sul campo, ma l’agente deve venire qui a parlare con noi per trattare. Offriamo la più grande cifra mai data ad un calciatore della storia della Fiorentina: parlando di lordo, offriamo più che a Batistuta, Rui Costa e Ribery. Noi offriamo un contratto di 5 anni, 40 milioni lordi. Io quando ho cominciato prendevo 200 dollari a settimana, non so dove è arrivato il calcio”. E ancora: “Mi sto infastidendo, sì, perché la Fiorentina non è solo me o Vlahovic. C’è un gruppo che sta insieme e qualcuno vuole distrarre e rovinare l’entusiasmo del gruppo. Io dico di fare subito la cosa, ho avuto molto pazienza. Avevo già detto che avrei voluto fare la cosa dopo la nazionale, invece non si è fatto niente“.

FOTO: Twitter Fiorentina