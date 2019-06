Commisso: “Accoglienza inimmaginabile. Abbiamo fatto tutto velocemente”

Il nuovo proprietario della Fiorentina, l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, ha parlato davanti alla stampa nella conferenza tenutasi poco fa all’Artemio Franchi. Queste le sue principali dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb: “Abbiamo voluto fare tutto velocemente. E’ un modo diverso di fare business. Sapevo a cosa andavo incontro e spero di aver dato un messaggio importante a Firenze. L’accoglienza è stata inimmaginabile. A New York nessuno mi riconosce, qua tutti sanno già chi sono. Sono orgoglioso di poter portare avanti questo progetto. Il primo contatto è arrivato nel 2016 ma non ci fu risposta, nel 2017 accadde la stessa cosa. Voglio di nuovo ringraziare la famiglia Della Valle per i sacrifici e gli investimenti fatti”.

