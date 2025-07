Commisso accoglie Pioli: “Il mister ha voglia di lottare per questi colori. Sono molto felice del suo arrivo “

12/07/2025 | 12:25:27

Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso, ha così accolto il nuovo mister, come riportato sul sito ufficiale viola: “Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola.”

Foto: Twitter Fiorentina