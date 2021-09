Commisso: “A fine 2022 sarà inaugurato il Viola Park”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed quello della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, questa mattina hanno incontrato il numero uno della Fiorentina Rocco Commisso. Una visita programmata per presentare il progetto Viola Park. Dopo l’incontro, patron Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club: “Ho incontrato i due presidenti Gravina e Dal Pino, li ho invitati entrambi perché questo è il nostro grande orgoglio per Firenze, la Fiorentina, l’Italia e il calcio. Ieri ho sentito che non ci sarà il ricorso di Italia Nostra, quindi possiamo andare avanti. Abbiamo dato ai due presidenti le magliette col 22: alla fine del 2022, si inaugurerà il Viola Park. Sono tutti invitati: voglio ringraziare mia moglie, l’architetto e tutti gli altri che ci hanno aiutato a mandare avanti questo progetto. Sarà bellissimo e sarà l’orgoglio di Firenze e dell’Italia”.

Foto: Twitter Fiorentina