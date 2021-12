Commercialista Samp: “Mai sentito Vialli per la cessione. Ferrero? È triste che a 70 anni…”

Gianluca Vidal, commercialista della Samp, si è soffermato sul delicatissimo momento del club in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune sue dichiarazioni: “La cessione del club? Per l’eventuale closing ci vorranno quattro o cinque mesi, non certo trenta giorni. Sono comunque fiducioso sul fatto che il presidente Ferrero possa chiarire la sua posizione. Lo dico con grande pathos personale perché una persona di 70 anni con figli minori che sia trattenuta è un fatto triste, indipendentemente da ogni considerazione. Avranno le loro motivazioni, ma umanamente siamo vicini alla persona. Il nome di Vialli tra i soggetti eventualmente interessati al club? Non c’è. Né quello di Vialli, né di Zanetton, né di Dinan, né di Knaster. Da loro non ho avuto contatti”. Foto: profilo Instagram Vialli