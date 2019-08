Comi: “Siamo una società solida. Arriverà un giocatore che alzerà il livello della squadra”

Ospite del Cervino CineMountain, il direttore generale del Torino Antonio Comi ha fatto il punto sulle strategie di mercato del club. Queste le sue parole: “Qualcuno arriverà, come ha detto il presidente, ma deve essere qualcuno che veramente alzi il livello della squadra. Ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando”. Intanto non abbiamo avuto bisogno di vendere, al contrario di quanto è spesso è accaduto nel passato, perché la società è solida. Un po’ di storia del Torino penso di conoscerla e dico che il Torino non ha mai avuto quello che c’è oggi. Non viaggiamo su una Ferrari, ma neppure su una 500″.

Foto: Sito Torino