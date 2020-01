Comi: “La forza del Torino è sempre stata la compattezza. Mercato? Siamo vigili su tutte le opportunità”

Il direttore generale del Torino, Antonio Comi, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di mercato: “Il mister ama lavorare con una rosa omogenea, siamo un po’ in esubero. Siamo attenti a tutte le opportunità, in entrata e in uscita. Abbiamo creato un importante area scouting che con il tempo darà risultati“.

Ambiente Torino

“C’è un’aria strana intorno alla squadra, è strano. La forza del Toro è sempre stata la compattezza, per cui mi unisco agli appelli di Sirigu e Belotti invitando tutti a tornare uniti. Non è detto che il Toro sia una società così chiusa, come viene contestato da alcuni”.

Stadio Olimpico

“Avremo il campo nuovo per l’Atalanta, il prato pur se era stato rizollato a luglio, era in sofferenza”.