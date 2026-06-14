Comenencia, scuola Juve, fa la storia. Primo gol per Curaçao al Mondiale contro la Germania

14/06/2026 | 19:32:04

Esordio storico per Curaçao al Mondiale, contro i 4 volte campioni del Mondo della Germania. Un esordio che si tinge di ulteriori record quello della piccola isola Caraibica. Al 21′, arriva la rete dell’1-1 clamoroso e a firmarlo è una conoscenza del calcio italiano, Livano Comenencia. Un centrocampista, classe 2004, scuola Juventus, che lo ha aggregato alla Next Gen dal 2023-al 2025. Mai un esordio in prima squadra, 70 presenze e 3 gol in Serie C. Per lui è storia, primo gol ai Mondiali per Curaçao contro la Germania.

Comenencia ora è allo Zurigo, dallo scorso luglio, la Juve ha ancora un diritto di ricompra. Oggi ha scritto la storia per il suo Paese e per la sua carriera.

Foto: Instagram personale