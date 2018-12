Coman shock: “Non sopporterei un’altra operazione. Pronto a lasciare il calcio”

“Non sopporterei un altro intervento, lascerei il calcio“. Parola di Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, tormentato dagli infortuni e disposto anche a ritirarsi a soli 22 anni. L’ex Juve ha parlato così ai microfoni di TF1: “E’ stato un anno molto difficile. Quando mi sono fatto male, è stata la fine del mondo per me. Spero di non dover rivivere quello che ho passato. Quando è troppo è troppo. Non accetterò una terza operazione, vorrebbe dire che forse il mio piede non è fatto per questi livelli. A quel punto condurrei un’altra vita, una vita anonima”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco