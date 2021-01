Coman e quel gol in finale di Champions: “Proprio io che ho paura dei colpi di testa”

Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco e autore del gol decisivo nell’ultima finale di Champions League contro il Psg, ha rilasciato un’intervista alla Bild e ha svelato un retroscena proprio sulla rete più importante della sua carriera: “Io in generale ho paura dei colpi di testa e i miei compagni su questo aspetto mi prendo in giro. Lo si può vedere dalle foto, quando colpisco di testa, chiudo gli occhi. È un qualcosa di istintivo, un riflesso naturale. Cerco sempre di tenere gli occhi aperti ma all’ultimo ho questo riflesso. Il gol al Psg? Il giorno prima della finale durante le esercitazioni per i tiri in porta non riuscii a fare neanche un gol“.

Foto: Twitter Uefa Champions League