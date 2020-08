Coman, è gol Champions! Il Bayern la alza in cielo

Psg out. Il Bayern Monaco alza la Champions League nel cielo del Portogallo in un Da Luz (a Lisbona) silenzioso viste le restrizioni sanitarie. Dopo un primo tempo deciso da Neuer e Navas – bavaresi che prendono anche un palo con Lewandowski -, i bavaresi alzano il ritmo in una gara ricca di spunti. Al 60′ l’incornata vincente di Coman, ex dei parigini, che beffa Navas e manda in visibilio i tedeschi. Nel finale Mbappe – in fuorigioco – manda un pallone ghiotto da un rigore in movimento tra le braccia di Manuel Neuer che nonostante l’offside del francese esulta. Al triplice fischio dopo 5′ minuti di recupero e un attacco costante dei francesi, il Bayern di Hans Flick festeggia la sua sesta Champions (ultima vittoria il 2013 contro il Borussia Dortmund) agganciando il Liverpool e mettendo nel mirino le sette Champions del Milan. Non solo la Champions, ma il Bayern Monaco chiude il Triplete. Il secondo della sua storia, in un club esclusivo.

Foto: twitter UEFA