Coman disattiva i commenti su Instagram. Il Milan si schiera dalla sua: “Non c’è posto per il razzismo”

Come avevamo già riportato, Tchouaméni e Kolo Muani avevano dovuto disabilitare il loro profilo Instagram a causa degli insulti razzisti che vacillavano nei commenti per gli errori commessi dai due giocatori nel corso del match. Negli ultimi giorni anche Coman è stato preso di mira per l’errore dagli 11 metri, motivo per cui anche lui si è ritrovato costretto a disattivare i commenti su Instagram. Il Milan, dal canto suo, ha voluto manifestare la sua vicinanza al ragazzo del Bayern Monaco, postando su Twitter una foto con scritto “Non c’è spazio per il razzismo. Siamo con Kingsley””, ovviamente riferendosi a Kingsley Coman. Un gesto nobile che scaccia via per l’ennesima volta l’ignoranza delle persone.

Foto: Twitter Bayern