Coman: “Con il City è come una finale. Dobbiamo giocare dando tutto e difendere con energia”

Kinglsey Coman, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City: “Dovremo difendere con energia ed essere motivati, giocare come sa fare il Bayern. Con sicurezza, volontà e dando semplicemente tutto. Con il City sarà come una finale, come lo è stata con il PSG. Sarà una gara dove ogni dettaglio potrà fare la differenza”.

Foto: twitter Bayern